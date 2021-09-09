За январь-август 2021 года инфляция составила 6,2%.

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке в августе по сравнению с июлем 2021 года снизилась на 0,2%.

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Инфляция в Украине:

За январь-август 2021 года инфляция составила 6,2%.

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года составила 10,2%, ускорившись с 9,5% в июне.

По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%.

Автор: Богдан Слуцкий