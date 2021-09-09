В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться – она постепенно вернется к цели 5%.

По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%.

Как сообщается в материалах регулятора, в следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться – она постепенно вернется к цели 5%.

Читайте такжеНацбанк повышает учетную ставку до 8,5% годовых

"Замедлению инфляции будут способствовать исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступление нового большего урожая сельскохозяйственных культур. Сдерживающее влияние на ценовую динамику также будет иметь усиление монетарной политики Национального банка", - говорится в сообщении.

В НБУ также отметили, что инфляция на протяжении последних месяцев превышает 10% под влиянием как временных, так и фундаментальных факторов. Так, в июле 2021 года потребительские цены выросли на 10,2% в годовом выражении, что соответствовало последнему макроэкономическому прогнозу. По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция и дальше ускорялась.

"Несмотря на коррекцию стоимости отдельных продуктов питания и постепенное исчерпание эффекта низкой базы сравнения, сохранение высоких мировых цен на энергоносители и продовольствие имело значительный вклад в общую инфляцию. Неблагоприятные погодные условия в июле-августе также сказались на стоимости ряда продуктов питания на внутреннем рынке", - сказано в материалах Нацбанка.

Отмечается, что в начале III квартала экономика стремительно восстанавливается благодаря высоким урожаям, благоприятным внешним условиям, устойчивому потребительскому спросу и оживлению инвестиционной активности. Учитывая экономическое восстановление, усиление миграционного давления и влияние структурных факторов, темпы роста заработных плат остаются значительными. Быстрое повышение реальных доходов граждан поддерживает высокий внутренний спрос.

"В то же время на протяжении последних месяцев базовая инфляция стабилизировалась, в частности благодаря коррекции цен на подсолнечное масло и укреплению курса гривни. Последнее обусловлено как благоприятной внешней конъюнктурой для украинских экспортеров, так и взвешенной монетарной политикой Национального банка", - отмечает регулятор.

Инфляция в Украине:

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года составила 10,2%, ускорившись с 9,5% в июне.

Автор: Екатерина Жирий