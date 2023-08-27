Боррель утверждает, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 году было прекращено 58% общего импорта ЕС из России.

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель утверждает, что за год санкции ограничили политические и экономические возможности России, "отрезав страну от ключевых рынков, увеличив расходы на торговлю и значительно ухудшив промышленный потенциал".

Он отметил, что с начала вторжения в Украину ЕС уже ввел 11 пакетов санкций против России. Всего ЕС наложил запрет на поездки и "заморозил" активы более 1500 человек и почти 250 организаций из РФ.

"Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса", – заявил Боррель.

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По его словам, российская экономика сократилась в 2022 году на 2,1%. В частности, производство автомобилей – на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство компьютеров, электроники и оптики-на 8%. Розничная торговля в РФ упала на 10%, а оптовая – на 17%.

Он утверждает, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 году было прекращено 58% общего импорта ЕС из России: импорт энергетических товаров сократился почти на 60%, в частности ощутимо упали железо, сталь, драгоценные металлы и древесина. Для первого квартала 2023 года этот показатель составляет более 75%, в то время как импорт энергетических товаров снизился на 80%.

"Общий экспорт товаров ЕС был на 52% ниже среднегодового показателя до начала вторжения в 2022 году. В то же время экспорт европейских товаров двойного назначения и передовых технологий, необходимых России для производства оружия для войны против Украины, упал на 78% в 2022 году по сравнению с 2019-2021 годами", – добавил Боррель.

Санкции против России - детали

Совет ЕС продлил санкции против России, которые введены в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте, санкции включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Ограничительные меры продлены до 31 января 2024 года.

Правительство Британии ввело новый пакет санкций против РФ, а также против ряда физических лиц и компаний Беларуси, Ирана и других субъектов, помогающих режиму.

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