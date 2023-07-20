Ограничительные меры продлены до 31 января 2024 года.

Совет ЕС продлил санкции против России, введенные в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета, санкции включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Ограничительные меры продлены до 31 января 2024 года.

Кроме того, санкции охватывают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС. Также санкции предусматривают отключение от системы SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и действия лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации.

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Санкции ЕС против России

ЕС впервые ввел этот пакет санкций против России в 2014 году. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года пакет санкций был серьезно расширен.

Кроме того, Евросоюз ввел конкретные меры для усиления способности ЕС противодействовать обходу санкций. В дополнение к экономическим санкциям против РФ, ЕС применяет различные виды мер в ответ на "дестабилизацию" Россией Украины.

К ним относятся: ограничение экономических отношений с незаконно аннексированным Крымом и городом Севастополь, а также неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой и Луганской областей; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.

В мае 2023 года сообщалось о том, что новые санкции ЕС коснутся 90 иностранных компаний, которые помогают России.

21 июня 2023 года стало известно о том, что 11-ый пакет антироссийских санкций ЕС согласован. Были раскрыты первые подробности.

23 июня 2023 года стало известно о том, что новый пакет санкций ЕС ударит по нефтяному экспорту РФ. Сообщалось, что Европа намерена перекрыть лазейки, которые позволяли РФ продавать свою нефть дороже ценового потолка.

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