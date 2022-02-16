Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 16 февраля, укрепился на 40 копеек - до 28,40 грн/долл.

В ближайшее время гривня остановится в границах 28–28,2 грн/дол., однако участники рынка готовы к любым движениям в случае поступления новой порции негатива.

Об этом УНИАН сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Настроения на рынке преимущественно позитивные. Экспортеры возобновили продажу валюты, в то время как спекулянты и нерезиденты приостановили активную скупку доллара. В результате гривня закрыла ценовой разрыв пятницы-понедельника, ориентируясь на новости об отводе российских войск в места дислокации после военных учений (хотя представители НАТО заявляют, что пока не фиксируют отвода войск)", - отметил он.

Шевчишин также добавил, что существенным позитивом для гривни выступают обещания о финансовой помощи Украине.

"В частности, канцлер Германии заявил о выделении 150 млн евро, Канада о выделении 400 млн долларов, США предоставят гарантии на 1 млрд долларов. Такая помощь очень кстати на фоне падения стоимости еврооблигаций Украины и критически высокой стоимости заимствования, которая фактически заблокировала привлечение капитала на внешних рынках. Кроме этого, Украина продолжает переговоры с МВФ и может получить кредиты с более мягкими требованиями", - сообщил он.

Курс 16 февраля:

Национальный банк Украины на среду, 16 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,24 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро среды, 16 февраля, укрепился на 40 копеек - до 28,40 грн/долл.