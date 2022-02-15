Гривна по официальному курсу укрепилась до 28,24 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 16 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,24 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,03 грн/евро. Таким образом, гривня изменилась на 31 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,19/28,21 грн/долл., к евро - на уровне 32,00/32,03 грн/евро.

Курс 15 февраля:

Национальный банк Украины на вторник, 15 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,54 грн/долл., то есть гривня ослабла на 51 копейку по сравнению с предыдущим показателем.