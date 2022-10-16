25% населения Украины будут жить в бедности до конца года, а к концу следующего года эта цифра может вырасти до 55%.

Уровень бедности в Украине вырастет в десятикратном размере, а атаки Российской Федерации только осложняют экономическую ситуацию.

Об этом заявил региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи в интервью Reuters.

По его прогнозу, 25% населения Украины будут жить в бедности до конца года, тогда как до войны их было лишь чуть больше 2%. Банерджи считает, что к концу следующего года эта цифра может вырасти до 55%.

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Зимний период может стать особенно тяжелым для украинцев. По его словам, разрушенные дома и критическая инфраструктура могут вызвать еще одну волну внутренней миграции.

Президент Владимир Зеленский недавно сказал международным донорам, что Украине нужно около $55 миллиардов. Из них $38 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета в следующем году и еще $17 миллиардов - для восстановления критической инфраструктуры, среди которой школы, жилье и энергетические объекты.

Банерджи отметил, что Украина уже сократила свои бюджетные планы до минимума. Сейчас средства идут только на финансирование зарплат и пенсий, военных расходов и обслуживание внутреннего долга.

По его мнению, если Украине не удастся получить достаточную поддержку, ей придется печатать больше денег, что явно повлияет на уровень инфляции или еще больше сокращать социальные расходы.

Экономика Украины прогноз

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

В апреле Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста на текущий год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.

26 мая президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию.

В октябре Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году почти вдвое - с 2,1% до 3,3%.

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