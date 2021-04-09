Все тарифные ставки и должностные оклады для работников дорожной отрасли повышаются на 20% по сравнению с 2020 годом

С 1 мая вступят в силу дополнения к Отраслевому соглашению на 2020-2022 годы, которые были утверждены главой Укрвтодора Александром Кубраковым и главой Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины Владимиром Вакуленко.

Согласно этим дополнительным договоренностям, все тарифные ставки и должностные оклады для работников дорожной отрасли повышаются на 20% по сравнению с 2020 годом, сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook.

Одновременно с повышением окладов, по данным Укравтодора, для рабочих, непосредственно выполняющих дорожные работы, на две трети будут увеличены надбавки «За интенсивность труда рабочих» и «За высокое профессиональное мастерство».

«Первый год Большой стройки показал, насколько масштабно может работать отрасль. Проект «Дороги и работа» помог трудоустроить более 50 000 дорожников в 2020 году, мы ожидаем новую волну трудоустройства в дорожные проекты летом 2021-го. Обеспечить для этих людей оптимальные условия труда является нашим приоритетом», - прокомментировал заключенное с профсоюзом соглашение Александр Кубраков.

Сообщается также, что повышение окладов дорожных рабочих существенно не скажется на увеличении стоимости самих дорожных работ. По заключению «ГосдорНИИ», работы подорожают примерно на 3,9%.

«Реализация масштабных инфраструктурных проектов невозможна без участия квалифицированных специалистов и их достойного материального обеспечения», - отмечают в Укравтодоре.

Напомним, в текущем году в Украине планируется построить и отремонтировать в общей сложности 6500 км дорог и 245 мостов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

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Автор: Иван Бойко