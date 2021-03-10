При этом каждый третий ищет трудоустройство заграницей на дольше, чем один сезон.

Более 90% заробитчан не планируют искать работу в Украине, а в Польшу выезжает каждый второй соискатель за рубежом.

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Такие данные приводит аналитическая служба OLX Работа, согласно результатам февральского опроса среди 7 700 украинских соискателей.

"63% украинцев, ищущих работу, планируют работать за рубежом или рассматривают такой вариант. Среди главных причин: безработица в Украине, более высокие зарплаты и лучшие условия труда. Большинство соискателей выезжают на сезонные работы, однако каждый третий ищет трудоустройство на более долгий срок. 93% опрошенных планируют и в дальнейшем работать за пределами Украины, несмотря на пандемию", - говорится в исследовании.

Никогда не работали за границей, но планируют выехать на заработки в этом году 33% украинцев. Треть выезжает на год и более, а 67% - только на сезонные работы, которые продолжаются несколько месяцев.

Выбирая страну для трудовой миграции, заробитчане предпочитают государства ЕС: в 50% случаев это Польша, 11% - Чехия, 9% - Германия, 2% - Литва, 1,5% - Словакия.

Среди главных причин для рабочего переезда украинцы называют высокие зарплаты за рубежом - 60%, сложное финансовое положение семьи - 39%, безработицу в Украине - 35%.

"Каждого четвертого сотрудника не устраивают условия в Украине, ведь по данным опроса большинству украинцев - 70% - работодатели за рубежом предоставляют бесплатное жилье, 33% имеют бонусы за хорошие результаты, 29% - получают страхование, а 24% - компенсируют стоимость питания. Все это обусловливает высокий спрос украинцев на трудоустройство за пределами Украины", - отмечается в опросе.

Среди наиболее популярных отраслей, в которых работают украинцы за границей – производство (26,5%), строительство (24%), транспорт и логистика (11%), сфера обслуживания (9%), агросектор (8,5%), домашние услуги и работа с детьми (6,5%), сфера красоты (1,5%).

Что этому предшествовало

По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.

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Автор: Анна Нагорная