В правительстве говорят, что уровень безработицы в Украине сейчас контролируемый.

450 тысяч безработных - именно столько официально зарегистрировали в Украине. Таким образом, количество людей, оставшихся без работы в нашей стране растет.

Читайте такжеУкраину может ждать технический дефолт и "апокалиптический сценарий" в 2021 году - нардепОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Министерство экономики.

"Несмотря на такую тенденцию, чиновники убеждают, уровень безработицы в Украине сейчас контролируемый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая помощь по временной безработице, которую выплатили в 2020 году составила почти 16 миллиардов гривень.

Что этому предшествовало

По пессимистическому прогнозу Детского фонда ЮНИСЕФ, количество бедных в Украине может вырасти на более 9 миллионов человек, из которых почти 2 миллионов детей.

По более оптимистичному прогнозу, количество бедных в этом году может вырасти на 6,3 миллиона человек, из которых 1,4 миллиона детей.

В фонде отметили, что уровень бедности в Украине вырастет в 2020 году с 27,2% до 43-51%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН