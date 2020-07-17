Иностранцы сокращают вложения в украинские гособлигации

Текущие объемы вложений снизились на 18,7% с начала года.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 1,587 миллиарда гривень, или на 1,6%, – до 94,110 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 10,9%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 21,7 миллиарда гривень, или на 18,7%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривень, или в 18 раз, - до 115,8 миллиарда гривень.

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