Об этом говорится в оперативной оценке ВВП, которую дала Государственная служба статистики / фото УНИАН Владимир Гонтар
Реальный валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Об этом говорится в оперативной оценке ВВП, которую дала Государственная служба статистики.
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«Реальный ВВП в I квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 1,1% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2020 года - на 2%», - сказано в сообщении.
Что этому предшествовало
- По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.
- Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении – к ноябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после падения на 5% в октябре.
- По итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивало уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствовало прогнозируемой тенденции.
- 18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.
- 29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.
- Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.
- Промышленное производство в Украине в январе-декабре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 5,2%.
- В декабре 2020 года промышленное производство в Украине выросло на 4,8% к декабрю 2019 года.
- 11 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП Украины на 3% по итогам первого квартала 2021 года.
- 13 января 2021 года в Минэкономики рассказали, что ждет ВВП Украины в 2021 году.
- В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.
- Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики в 2021 году на 4%, а Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.
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