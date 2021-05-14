По сравнению с четвертым кварталом 2020 года ВВП в первом квартале этого года сократился на 1,1%.

Реальный валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом говорится в оперативной оценке ВВП, которую дала Государственная служба статистики.

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«Реальный ВВП в I квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 1,1% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2020 года - на 2%», - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении – к ноябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после падения на 5% в октябре.

По итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивало уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствовало прогнозируемой тенденции.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Промышленное производство в Украине в январе-декабре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 5,2%.

В декабре 2020 года промышленное производство в Украине выросло на 4,8% к декабрю 2019 года.

11 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП Украины на 3% по итогам первого квартала 2021 года.

13 января 2021 года в Минэкономики рассказали, что ждет ВВП Украины в 2021 году.

В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики в 2021 году на 4%, а Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

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Автор: Игорь Орел