Украинцы накапливают миллиардные долги за коммуналку: за что тяжелее всего платить

По состоянию на август 2021 года общая задолженность за коммунальніе услуги составляет более 66 млрд грн.

На фоне растущих коммунальных тарифов, украинцам все сложнее оплачивать коммунальные услуги. Об этом говорится в сюжете ТСН.uа. Читайте такжеЗарплаты не хватает: украинцы массово проедают свои сбережения По состоянию на август 2021 года общая задолженность за коммунальные услуги составляет более 66 млрд грн. Сколько и за что задолжали: за природный газ украинцы задолжали около 25 млрд грн;

за тепло и воду задолжали более 21 млрд грн;

за водоснабжение и водоотвод - более 6 млрд грн;

за распределение электроэнергии - 7 млрд грн. Уровень жизни украинцев: По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.

По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могли позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могли купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

11 августа 2021 года председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о том, что украинцы массово проедают свои сбережения. Автор: Елена Коваленко

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