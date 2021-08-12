За природный газ украинцы задолжали около 25 млрд грн / фото УНИАН Владимир Гонтар
На фоне растущих коммунальных тарифов, украинцам все сложнее оплачивать коммунальные услуги.
Об этом говорится в сюжете ТСН.uа.
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По состоянию на август 2021 года общая задолженность за коммунальные услуги составляет более 66 млрд грн.
Сколько и за что задолжали:
- за природный газ украинцы задолжали около 25 млрд грн;
- за тепло и воду задолжали более 21 млрд грн;
- за водоснабжение и водоотвод - более 6 млрд грн;
- за распределение электроэнергии - 7 млрд грн.
Уровень жизни украинцев:
- По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.
- Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.
- По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.
- По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могли позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могли купить дорогую технику (холодильник или телевизор).
- 11 августа 2021 года председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о том, что украинцы массово проедают свои сбережения.