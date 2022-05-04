На данный момент карты "Простир" доступны в четырех областях.

Украинцы могут оформить платежные карты национальной платежной системы "Простир". В рамках пилотного проекта выпуском таких карт занимается Приватбанк.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского банка.

Карты "Простир" банк выпускает как обычные карты для выплат. Пока что их можно оформить во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

"Пользоваться картами "Простир" от ПриватБанка можно для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутриперемещенным лицам. Ими можно оплачивать покупки по всей Украине, обналичивать в банкоматах и переводить деньги по Украине", – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Платежная система "Простир" – украинская банковская многоэмитентная система массовых платежей. Расчеты за товары и услуги, выдача наличных средств и другие операции проходят с помощью смарт-карт по технологии Национального банка.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы смогут воспользоваться услугами американской платежной системы Payoneer. ПриватБанк запускает интеграцию через мобильное банковское приложение Приват24, что в разы упростит проведение финансовых операций.

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