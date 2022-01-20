Гривне эксперты пророчат дальнейшее ослабление.

Дальнейшее нагнетание ситуации в связи с угрозой российского вторжения в Украину станет ощутимым ударом по валютному рынку и отразится на курсе доллара.

Об этом предупреждают эксперты, пишет "Обозреватель".

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предполагает, что нынешняя ситуация вряд ли сможет быть "заморожена".

"Два возможных сценария - либо обострение ситуации и дальнейшее увеличение вероятности вооруженного конфликта, либо напротив - существенная деэскалация. В первом случае можно ожидать в течение месяца роста курса доллара в область 29,5 грн", - говорит он.

По прогнозу руководителя отдела аналитики Forex Club Андрея Шевчишина, гривню ждет дальнейшее ослабление.

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"Ближайшие ориентиры - это максимальные курсовые значения с 2015 года. Если не брать пиковые уровни февраля 2015-го, речь идет о показателях в районе 28,95 грн", - уточнил он.

Курс доллара в 28,6 грн на ближайшие недели прогнозирует аналитик TeleTrade Сергей Родлер. Факторами девальвации он называет и ожидаемое ужесточение монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США.

Евгения Ахтырко из Concorde Capital успокаивает, что несмотря на риски, психологические факторы и панику, есть определенные параметры, выше которых игроки рынка не зайдут.

"Потому, наверное, в какой-то точке этот рост остановится. Ранее он останавливался на 28,5-28,6. Как игроки рынка оценивают нынешние риски в сравнении с рисками, которые были раньше - будем смотреть. Но бесконечным рост не будет", - отмечает она.

Курс НБУ на 20 января

Национальный банк Украины на четверг, 20 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,40 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным регулятора, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,19 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.