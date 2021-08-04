В случае очередной волны жители регионов, которые окажутся в "красной зоне", автоматически получат поддержку от государства.

Правительство Украины продлит действие специальных социальных нормативов при расчете субсидий для регионов, которые после 1 октября окажутся в "красной" зоне.

Об этом, как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

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Как отметила Лазебная, социальные нормы для расчета субсидии на отдельные виды услуг, которые были введены весной прошлого года, будут сохранены и в следующем отопительном сезоне для жителей тех регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантина.

"Весной 2020 года, когда страна закрылась на карантин, были увеличены на 50% нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды, ведь люди находились дома, соответственно, тратили больше этих ресурсов, а их доходы при этом снизились", - отметила министр.

По ее словам, несмотря на то, что сейчас вся Украина находится в "зеленой зоне", а доходы людей начали расти, правительство предусмотрело продолжение действия этого компенсаторного мероприятия для тех регионов, которые с началом отопительного сезона окажутся в "красной зоне" в случае новой волны коронавируса.

"Мы хорошо понимаем, что эпидемия коронавируса не завершилась, по всему миру идут новые вспышки. И в случае очередной волны жители регионов, которые окажутся в "красной зоне", автоматически получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий", - подчеркнула министр.

Кому могут отказать в субсидии:

украинцам, у которых на депозите более 100 000 гривен,

владельцам автомобиля до пяти лет,

тем, кто покупал валюту на сумму более 50 000 гривен.

Сколько будут платить до отопительного сезона:

средний размер субсидии до наступления отопительного сезона будет составлять 290 гривень;

с наступлением отопительного периода сумма субсидий будет пересчитана автоматически.

Как отметили в Минсоцполитики, тем, кто прошел проверку субсидии будут начислены автоматически, однако около 15% получателей должны будут повторно подать документы.

Кому придется переоформить документы:

тем, кто получает помощь на оплату коммуналки не по месту регистрации;

тем, кто имеет членов семьи, проживающих не по месту регистрации;

тем, кто живет в съемном жилье,

Субсидии в Украине: что необходимо знать

По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.

20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.

14 мая 2021 года в Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

С мая 2021 года все субсидии выплачиваются гражданам исключительно в наличной форме.

По состоянию на 7 июля 2021 года в Украине начались задержки с выплатами субсидий.

Автор: Елена Коваленко