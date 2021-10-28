Украинцы могут через суд обжаловать суммы задолженности

Украинцы, у которых есть задолженности по оплате услуг ЖКХ, смогут получить помощь от государства в виде субсидии. Для этого необходимо заключить договор о реструктуризации.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Для заключения договора о реструктуризации долга по ЖКХ необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии.

По законам ЖКХ, субсидия не назначается, если есть задолженность, которая просрочена более трех месяцев, но срок исковой давности не истек, а общая сумма более 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 340 гривен.

Читайте такжеВ Украине изменят размер пенсий: кто и на какие деньги может рассчитыватьПри этом, если договор о реструктуризации заключили в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то субсидию назначат с начала отопительного сезона.

Кроме того, украинцы могут через суд обжаловать суммы задолженности, что также является основанием для назначения субсидии. В то же время субсидию не будет назначать, если есть долги алиментам.

Как ранее сообщал УНИАН, некоторые лица, имеющие задолженность по уплате алиментов более 3 месяцев, не будут иметь права на получение субсидии. Кроме этого, субсидия не назначается, если на банковском счете члена домохозяйства есть депозит, превышающий 100 тысяч гривен.

Автор: Анастасия Горбачева