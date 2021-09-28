Как рассказала министр социальной политики, повышение норм потребления произойдет автоматически.

На фоне сообщений о том, что уже трем областям Украины угрожает "красная" зона карантина в Минсоцполитики рассказали о ситуации с субсидиями. Так, украинцам, живущим в регионах, которые попадут в "красную" зону, автоматически поднимут нормы потребления коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на пресс-конференции.

"Мы сейчас видим новое обострение эпидемии COVID-19. Некоторые регионы могут вернуться в "красную" зону со всеми соответствующими ограничениями. Для жителей регионов, которые попадают в "красный" уровень опасности, сразу на 50% будут увеличены нормы потребления основных коммунальных услуг при расчете субсидии. Это произойдет автоматически", - сказала она.

По словам министра, такие повышенные нормы потребления правительство ввело еще весной 2020 года.

Читайте такжеВ Украине выросла средняя зарплата-Госстат"Мы понимали, что при ограничениях "красной" зоны люди вынужденно находятся дома: работают из дома, дети учатся дистанционно, следовательно, семьи потребляют больше воды, газа, электричества. Поэтому такая правительственная норма предусмотрена в постановлении, и она будет действовать, если регион будет включен в "красную" зону", - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен на территории всех регионов Украины. Кроме этого, сегодня в Минсоцполитики сообщили о среднем размере субсидии на эту зиму.

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Автор: Екатерина Жирий