Руслан Стефанчук отметил, что все экономические связи должны быть разорваны с этими странами.

Украина несмотря на войну не может расторгнуть ряд соглашений с Российской Федерацией и Беларусью. Документы касаются прав человека.

Об этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью "Укринформу".

"Можем ли мы убрать (все соглашения - УНИАН)? Очевидно, нет. Потому что есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны сохраняться. Например, если украинцы будут находиться на территории тех государств, а также обмены пленными, - это все происходит на уровне международных соглашений. В то же время экономические соглашения должны быть отменены", - заявил политик.

По его словам, украинский парламент рассмотрел много вопросов по расторжению соглашений с РФ и Беларусью, в частности соглашения касательно СНГ уже денонсированы

"Будем ожидать общий перечень. Например, что Министерство иностранных дел будет считать нужным убрать в законодательном поле Украины", - подытожил Стефанчук.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В связи с этим Украина прекратила образовательное и научное сотрудничество с Россией.

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