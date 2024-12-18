Украина привлекла все предусмотренные на текущий год транши в рамках Ukraine Facility.

Сегодня, 18 декабря, в государственный бюджет Украины поступил транш от Европейского Союза объемом 4,1 миллиарда евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Как сообщили в Министерстве финансов, из этой суммы 1,5 миллиарда евро составляет грант.

Средства будут направлены на приоритетные потребности госбюджета в социальной и гуманитарной сфере.

"Украина успешно привлекла все предусмотренные на текущий год транши в рамках Ukraine Facility. Так, в 2024 году прямая бюджетная поддержка от Евросоюза достигает более 16 млрд евро, что делает ЕС крупнейшим донором среди всех международных партнеров", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Отмечается, что к концу третьего квартала Украина выполнила девять индикаторов определенных Планом Украины. Это позволило вовремя и в полном объеме привлечь соответствующий транш.

Внедренные меры касались улучшения и евроинтеграции ключевых направлений: борьба с коррупцией, бизнес-среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды.

На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 миллиарда евро финансовой поддержки.

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9 декабря Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине второго транша кредитов и грантов на сумму 4 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

27 ноября Украина получила от Всемирного банка кредит в размере 4,8 миллиарда долларов. Средства будут направлены, в частности, на покрытие основных социальных и гуманитарных расходов, таких как заработная плата работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и других поставщиков критически важных государственных услуг.

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