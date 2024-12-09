В рамках инструмента Ukraine Facility в госбюджет уже поступило 12,1 млрд евро.

Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине второго транша кредитов и грантов на сумму 4 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

"Украина выполнила все мероприятия, определенные Планом Украины, до конца третьего квартала, что, в свою очередь, открыло возможность получения соответствующего транша по инструменту", - говорится в сообщении.

Планом Украины было предусмотрено девять индикаторов до конца сентября 2024 года. Реформационные мероприятия охватывают такие сферы, как борьба с коррупцией, бизнес-среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды.

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Отмечается, что в рамках инструмента Ukraine Facility в госбюджет уже поступило 12,1 млрд евро. Ожидается, что в 2024 году бюджетная поддержка от ЕС достигнет 16 млрд евро.

Международная помощь Украине

В августе 2024 года Совет Евросоюза одобрил выделение первого транша макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Пресс-служба Совета ЕС тогда сообщила, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в Плане Украины для получения средств.

14 ноября Европейская комиссия согласовала выделение Украине второго транша в 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

27 ноября Украина получила от Всемирного банка кредит в размере 4,8 миллиарда долларов, который будет направлен, в частности, на покрытие основных социальных и гуманитарных расходов, таких как заработная плата работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и других поставщиков критически важных государственных услуг.

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