ЕК дала положительную оценку реформам и отметила, что Правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша.

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"ЕК дала положительную оценку реформам и отметила, что Правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша. Рассчитываем на быстрое согласование решения со стороны Совета ЕС", - написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, после согласования общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро.

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"Спасибо ЕС за непоколебимую поддержку Украины. Даже несмотря на полномасштабную войну с Россией, мы продолжаем реформироваться и трансформироваться для сближения с Европой и полноправного членства в ЕС", - подчеркнул премьер.

Международная помощь Украине - последние новости

Вчера, 13 ноября, Украина получила 1,35 миллиарда долларов гранта от США. Средства направят на социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

По данным Минфина, в текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере 7,8 млрд долларов, из которых уже мобилизовано 5,2 млрд долларов.

23 октября Совет ЕС принял пакет финансовой помощи Украине, включая исключительный заем макрофинансовой помощи в размере до €35 миллиардов, а также механизм кредитного сотрудничества, который поддержит Украину в погашении кредитов на сумму до €45 миллиардов, предоставленных ЕС и партнерами G7.

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