Полученные средства будут направлены на обеспечение расходов на зарплату педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Украина 15 августа получила 200 млн евро льготного кредита от Италии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно условиям кредитного договора, средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита — 7,5 лет).

"Полученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования", - сообщили в Минфине.

Как сообщал УНИАН, Италия продолжает помогать Украине обороняться от российской агрессии. Недавно она отправила нашей стране новый пакет военной помощи. Однако обе стороны не разглашают, какое вооружение в него вошло.

Ранее глава партии "Братья Италии" Джорджия Мелони пообещала продолжать поставлять Украине тяжелое вооружение в случае победы на выборах. А в конце июня в СМИ появилась информация, что Италия отправит нашему государству гаубицы.

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