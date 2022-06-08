Таким образом, общая сумма помощи Украине от Всемирного банка составила уже более 4 миллиардов долларов.

Исполнительный совет Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины на сумму 1,49 миллиарда долларов.

Как пишет Reuters, новый транш является приложением к уже обещанной поддержке в более 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма помощи Украине от Всемирного банка составила уже более 4 миллиардов долларов.

В заявлении Всемирного банка идет речь о том, что этот транш на почти 1,5 миллиарда долларов для Украины поддерживают финансовые гарантии от Британии, Нидерландов, Литвы и Латвии, а путем параллельного финансирования проект поддерживает Италия. Кроме того, будут и взносы нового многостороннего донорского трастового фонда.

Отмечается, что эти средства пойдут на выплату зарплат государственным и социальным работникам.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит 30 миллиардов долларов в ближайшие 1,5 года для преодоления продовольственного кризиса в мире. В ближайшее время будет выделено 12 миллиардов долларов. Эти средства направят на проекты, которые будут поддерживать сельское хозяйство, предоставлять социальную защиту для смягчения последствий повышения цен на продовольствие.

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