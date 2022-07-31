Какое вооружение в него вошло, не разглашается.

Италия продолжает помогать Украине обороняться от российской агрессии. Недавно она отправила нашей стране новый пакет военной помощи. Однако обе стороны не разглашают, какое вооружение в него вошло.

Информация поступила от министра обороны Украины Алексея Резникова. Он поблагодарил партнера за помощь на персональном аккаунте в Twitter.

"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини (министр обороны Италии, — УНИАН) за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Grazie mille (большое спасибо)", — написал Резников.

Ранее глава партии "Братья Италии" Джорджия Мелони пообещала продолжать поставлять Украине тяжелое вооружение в случае победы на выборах. А в конце июня в СМИ появилась информация, что Италия отправит нашему государству гаубицы.

Напомним, вчера, 30 июля, Резников провел переговоры со своим коллегой из США Ллойдом Остином. После беседы министр обороны Украины анонсировал получение средств для укрепления защиты нашей страны.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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