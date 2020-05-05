Украина и Всемирный банк подписали кредитное соглашение на $150 миллионов

Из них 50 млн долл. предусмотрены для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19.

Украина и Всемирный банк сегодня, 5 мая, подписали кредитное соглашение для получения дополнительного финансирования в размере 150 млн долл. в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» для расширения социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

Читайте такжеПослы стран-членов ЕС поддержали выделение Украине 1,2 миллиарда евро помощи

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Сообщается, что благодаря подписанному кредитному соглашению Украина получит, в частности, 50 млн долл. для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 млн долл. для повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.

«50 млн долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19, которые Украина может получить уже в мае этого года, будут направлены на поддержку наиболее незащищенных слоев населения. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и установлены особые условия назначения этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства, предоставляемые в качестве дополнительного финансирования для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», будут перечислены в госбюджет Украины при условии обеспечения правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, а также внедрения дополнительных социальных услуг с целью преодоления бедности.

При этом предусматривается усовершенствование программы помощи малообеспеченным семьям с целью содействия всестороннему и справедливому охвату уязвимых слоев населения, осуществление мер по снижению зависимости получателей от социальных выплат, обеспечение повышения адресности программы жилищных субсидий и другие меры, призванные обеспечить эффективность социальной поддержки и улучшение качества жизни населения.

Как сообщал УНИАН, совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере 135 млн долларов для медицины и борьбы с коронавирусом в Украине в рамках проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», общая сумма помощи по которому составляет 215 млн долл.