Обе компании пытались продать свои доли и уйти с российского рынка после того, как Россия напала на Украину.

Россия забрала под свой контроль коммунальные энергетические предприятия, принадлежащие финской Fortum Oyj и немецкой Uniper SE, что стало ответом Кремля на замораживание российских активов европейскими странами.

Как сообщает Bloomberg, президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству РФ вводить "государственный контроль" над активами компаний или частных лиц из "недружественных" государств, в том числе США и их союзников.

Арестованными активами будет управлять Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, являющееся подразделением Минфина РФ.

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Активами, перечисленными в дополнении к указу Путина об аресте, являются 83,7% акций Uniper в ПАО "Юнипро" и 98,2% акций Fortum в местном ПАО "Фортум".

Сообщается, что указ вводит внешнее управление на индивидуальной основе и распространяется на объекты электроэнергетики первостепенной важности, однако при необходимости список активов может быть расширен.

Примечательно, что обе компании пытались продать свои доли и уйти с российского рынка после того, как Россия напала на Украину. Однако Кремль запретил иностранным инвесторам продавать российские активы без специального разрешения и потребовал большую скидку.

Уход из России

В декабре 2022 года в Кремле решили пополнить бюджет за счет уехавших из России. Госдума страны-агрессора заявила о ведении активных работ по изменению законодательства РФ. Спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин заявлял, что изменения в законодательство предусматривают отмену преференций для покинувших РФ и введения для них повышенной ставки налогообложения.

По официальной версии, введение повышенной ставки налогообложения для покинувших Россию будет являться не наказанием, а лишь сугубо "экономической мерой" по предотвращению оттока капитала.

В марте 2023 года Путин ввел плату за выход с российского рынка. Сообщалось, что все компании, которые еще не полностью вышли из России, теперь так или иначе профинансируют российский бюджет. Теперь каждая транзакция, связанная с выходом компании из РФ, должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

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