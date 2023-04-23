Под ограничения попали и физические, и юридические лица.

Власти Кипра применили жесткие меры в отношении тех, кто помогал Российской Федерации обходить западные санкции. Принятые меры включают заморозку активов как физических, так юридических лиц.

"Было неизбежно, что банки примут те действия, которые они предприняли. И правительство тоже действовало осмотрительно", - цитирует финансового комиссара Павлоса Иоанна издание DW.

Отмечается, что речь идет о реализации санкций Британии и США против 13 финансистов, которые помогали российским олигархам обходить санкции и скрывать активы. В "черный список" попали как граждане Кипра, так и лица имеющие и кипрское, и российское гражданство.

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Санкции Кипра против России - что известно

Кипр как страна-член Европейского союза присоединился к санкциям против России на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Так, кипрские власти забрали "золотые паспорта" у ряда российских олигархов.

Кроме того, крупнейший банк Кипра "Bank of Cyprus" объявил о массовом закрытии счетов, открытых гражданами Российской Федерации. Решение затронуло как россиян, которые владеют недвижимостью в стране, так и туристов.

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