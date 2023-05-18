Allianz остается владельцем миноритарной доли в объединенной компании в размере 49,9%.

Крупнейшая страховая компания Европы, немецкая финансовая корпорация Allianz заявила о закрытии сделки по продаже контрольного пакета своего бизнеса в России.

Как сообщается на сайте российского подразделения, бизнес Allianz в России перейдет под контроль российского ООО "Интерхолдинг", которому принадлежит СК "Зетта Страхование".

"Группа Allianz закрыла соглашение о продаже контрольного пакета акций (50,1%) своего российского подразделения", - говорится в сообщении.

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Согласно обнародованной информации, Allianz полностью передает контроль над своим российским портфелем группе "Зетта Страхование" и прекращает участие в операционной деятельности бизнеса, однако при этом Allianz остается владельцем миноритарной доли в объединенной компании в размере 49,9%.

Allianz

Allianz – одна из самых крупных финансовых корпораций в мире. Работает более чем в 70 странах мира. На российский рынок концерн Allianz вышел в 1990 году и сейчас имеет четыре компании: "Альянс", "Альянс Жизнь" (страхование жизни и пенсионное страхование), "Медэкспресс" (медицинское страхование), "Медэкспресс-Сервис".

Уход компаний из России

В марте 2023 года Путин ввел плату за выход с российского рынка. Сообщалось, что все компании, которые еще не полностью вышли из России, теперь так или иначе профинансируют российский бюджет.

Ранее компании, выходившие из России, могли выбирать между "добровольным взносом" в российский государственный бюджет, который составлял 10% от стоимости продажи, или отсрочкой платежа от продажи на несколько лет.

Теперь каждая транзакция, связанная с выходом компании из РФ, должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

17 мая 2023 года стало известно о том, что в ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка. ЕС разрешил финансовые переводы россиянам из черного списка, если эти средства необходимы для закрытия сделок.

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