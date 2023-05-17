ЕС разреши финансовые переводы россиянам из черного списка, если эти средства необходимы для закрытия сделок.

Евросоюз намерен помочь европейским компаниям уйти с российского рынка, в связи с высоким риском налогообложения для финансирования войны в Украине.

Как сообщает EUobserver, в 11 пакете санкций Евросоюза против России есть предложения о специальных разрешениях на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям уйти с российского рынка.

Предложение предполагает, что страны ЕС смогут разрешать финансовые переводы россиянам из черного списка, если эти средства или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций, включая продажи, которые строго необходимы для закрытия сделок.

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Предполагается, что компетентные органы государств-членов могут разрешить до 31 декабря 2023 года предоставление юридических услуг, обязательных для завершения таких соглашений, как нотариальные услуги.

Плата за уход с российского рынка

28 марта 2023 года сообщалось о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин ввел плату за выход с российского рынка. Сообщалось, что все компании, которые еще не полностью вышли из России, теперь так или иначе профинансируют российский бюджет.

Ранее компании, выходившие из России, могли выбирать между "добровольным взносом" в российский государственный бюджет, который составлял 10% от стоимости продажи, или отсрочкой платежа от продажи на несколько лет.

Теперь каждая транзакция, связанная с выходом компании из РФ, должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

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