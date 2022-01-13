12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

На сегодняшний день в Украине существует риск того, что цены на продукты питания продолжат активно расти в 2022 году.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Сейчас складывается такая конъюнктура на мировых рынках, что инфляционные процессы будут продолжаться. Подтверждением этого факта являются заявления, звучащие от международных институций, в том числе, и от Международного валютного фонда, где они предупреждают о возможных рисках. Базовый прогноз на 2022 год – это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу".

Устенко также отметил, что в случае серьезной инфляции, незащищенные слои населения могут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

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"Если негативный сценарий будет реализовываться, то, безусловно, государство защитит наименее состоятельных", - отметил он.

Мониторинг и госрегулирование цен:

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Продуктовые карточки в Украине:

11 января 2022 года появилась информация о том, что в Офисе президента обговаривают возможность введения в Украине талонов на питание.

Талоны на продукты питания получат граждане с низким доходом. Предполагается, что карточки будут существовать не только в бумажном виде, но и в электронном - в приложении "Дія".

Что можно будет купить на продуктовые карточки:

Продуктовые карточки будут действовать не на все продукты, а только на "социально значимые". К такому перечню относятся:

гречка;

сахар;

макароны;

пшеничная мука;

молоко пастеризованное 2,5%;

пшеничный батон;

хлеб ржано-пшеничный;

куриные яйца;

мясо птицы;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное 75,3%;

масло подсолнечное.

Кто получит талоны на еду:

Талоны будут предназначаться для малообеспеченных слоев населения. По разным подсчетам, на данный момент от 20% до 50% населения Украины нуждаются в помощи.

Коммунальную субсидию в Украине получают 2,5 миллиона домохозяйств. Поэтому можно ожидать, что и продуктовые карточки получат миллионы украинцев.

Во сколько введение продуктовых талонов обойдется Украине:

По оценкам экспертов, введение продуктовых талонов обойдется 50 млрд гривень. Эксперты предполагают, что другие социальные программы возможно придется урезать. Также есть опасения, что инициатива сильнее всего ударит по трудоспособному населению, которое является основным налогоплательщиком.