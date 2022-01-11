Талоны на еду в Украине могут получить незащищенные слои населения.

В середине января в Офисе президента обговаривают возможность введения талонов на еду. Продуктовые карточки, скорее всего, получат самые небогатые слои населения. И хотя талоны на продукты ассоциируются у нас с Советским Союзом, в настоящее время такая социальная помощь действует во многих странах мира.

К примеру, в США людям с низким доходом выдают талоны, которые эквивалентны деньгам. За них можно купить продукцию у местных фермеров. На такую программу в Штатах ежегодно тратят 80 млрд долларов.

Продуктовые карточки в Украине - что известно

Талоны на продукты питания получат граждане с низким доходом. Предполагается, что карточки будут существовать не только в бумажном виде, но и в электронном - в приложении "Дія". Вероятно, эти карты будут похожи на "Карту киевлянина" и карточки "єПідтримка" (1000 гривен за вакцинацию), которые уже действуют в Украине.

Карточки выдаются для помощи населению, ведь все продукты питания стремительно дорожают. Особенно быстро растут цены на яйца, свинину, подсолнечное масло.

Что можно купить на продуктовые карточки

Такие талоны будут действовать не на все продукты, а только на "социально значимые". К такому перечню относятся:

гречка;

сахар;

макароны;

пшеничная мука;

молоко пастеризованное 2,5%;

пшеничный батон;

хлеб ржано-пшеничный;

куриные яйца;

мясо птицы;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное 75,3%;

масло подсолнечное.

Кто получит талоны на еду

Пока что власти не назвали критерии получения продуктовых карточек. Известно, что талоны предназначаются для малообеспеченных. По разным подсчетам, в Украине на данный момент насчитывается от 20% до 50% бедного населения.

Напомним, что коммунальную субсидию в Украине получают 2,5 миллиона домохозяйств. Поэтому можно ожидать, что и продуктовые карточки получат миллионы украинцев. Некоторые эксперты предполагают, что в первую очередь карточки выдадут пенсионерам с минимальной пенсией.

Во сколько введение продуктовых талонов обойдется Украине

По оценкам экспертов, для введения продуктовых талонов придется потратить 50 млрд гривен. Сумма немаленькая, поэтому другие социальные программы возможно придется урезать. Инициатива сильнее всего ударит по трудоспособному населению, которые являются налогоплательщиками.

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