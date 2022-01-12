Олег Устенко отметил, что инфляционные процессы на мировом рынке отражаются на всех странах.

Украинцам необходимо готовиться к росту цен на продукты на 10-20%. Причина кроется в высоких инфляционных рисках на мировых рынках.

Об этом сообщил советник президента Украины Олег Устенко в материале РБК-Украина.

"Цена на продукты пойдет вверх на 10-20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао бобы - все идет вверх. Это даст эффект на все страны, которые импортируют инфляцию, а Украина в их числе", - отметил Устенко.

Кроме того, указано, что инфляция носит не монетарный, а товарный характер, поэтому Нацбанку будет крайне сложно влиять на нее.

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Потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года - составляла 10,0%, замедлившись с 10,3% в ноябре. С начала 2021 года, за январь-декабрь, инфляция составила 10%.

В конце декабря Кабинет министров внес хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров, продавцы которых должны заранее декларировать их подорожание.

На фоне постоянного роста цен на продукты в правительстве заговорили о внедрении "продуктовых карточек". Они предусмотрены для граждан с низким доходом. Предполагается, что карточки будут существовать не только в бумажном виде, но и в электронном - в приложении "Дия". Вероятно, эти карты будут похожи на "Карту киевлянина" и карточки "єПідтримка" (1000 гривен за вакцинацию), которые уже действуют в Украине.

Карточки выдаются для помощи населению, ведь все продукты питания стремительно дорожают. Особенно быстро растут цены на яйца, свинину, подсолнечное масло. Такие талоны будут действовать не на все продукты, а только на "социально значимые".

Пока что власти не назвали критерии получения продуктовых карточек. Известно, что талоны предназначаются для малообеспеченных. По разным подсчетам, в Украине на данный момент насчитывается от 20% до 50% бедного населения.

12 декабря Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров. Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с областными и Киевской городской государственными администрациями должны еженедельно мониторить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, которая попала в утвержденный перечень.

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