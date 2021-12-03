Пострадавший клиент заявил, что у него якобы украли 23 тысячи гривень.

Клиент "ПриватБанка", который недавно решил отказаться от популярной у украинцев услуги, пожаловался на пропажу крупной суммы денег с карты.

Об этом возмущенный клиент написал в своем отзыве на сайте "Минфин".

По его словам, с 26 по 27 сентября с карты "Универсальная" были украдены 23 тысячи гривень якобы за 288 снятий.

"И что удивительно: даже ни одного подтверждения не было для снятия, и банк даже не позвонил, как-то всё подозрительно складывается, все деньги снимали маленькими платежами, в размерах по 36 грн, по 58 грн и три платежа по 1000 грн. И что удивительно, когда мы созвонились с банком, и сразу же на заданный вопрос якобы говорим, что у нас украли деньги, мы услышали от их ответ в агрессивной форме, что якобы мы сами виноваты, и так прямо настойчиво оператор нам внушал, что якобы мы накупили игр в "плей маркете" и туда ушли все 23 000 грн", - идет речь в комментарии.

Клиент добавил, что в банке якобы говорили о передаче данных карты третьим лицам. В полиции, куда было подано заявление, якобы подтвердили, что деньги украли мошенники. При этом в самом банке, по его словам, утверждают, что ничего не знают о краже денег.

В ответ представитель "ПриватБанка" написал, что обратился к автору комментария в личных сообщениях для уточнения контактов и проверки указанной информации.

Как сообщал УНИАН, ранее клиентка "ПриватБанка" из города Хмельницкий заявила, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась собственных средств.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова