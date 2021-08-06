50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

Около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения в течение года и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности.

Об этом говорится в результатах исследования, обнародованного Госстатом.

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Согласно результатам исследования, 7,1% украинцев рассчитывают на то, что их материальное положение в следующие 12 месяцев улучшится.

44,3% украинцев уверены, что их материальное положение ухудшится.

47,4% заявили, что материальное положение останется без изменений.

6% опрошенных заявили, что их материальное положение за последние 12 месяцев улучшилось.

50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

Уровень жизни украинцев:

По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Автор: Елена Коваленко