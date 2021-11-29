Банки бесплатно выпустят такие карты для населения.

Украинцы получат бесплатно виртуальные карты в приложении "Дия", на которые выплатят 1 тысячу гривень после полного курса вакцинации от COVID-19. Платить за обслуживание данной карты тоже не придется.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации в комментарии Украинской правде.

"Граждане в мобильном приложении "Дия" проходят краткую верификацию, позволяющую получить деньги на специальные банковские карты. Минэкономики начисляет деньги на специальные карточные счета граждан – по 1 тысяче гривен. Граждане рассчитываются деньгами на предприятиях, соответствующих определенным MCC-кодам (классификаторам вида деятельности, - ред.). Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в рамках программы выплата наличных денег не предусмотрена. Программа создана для целевой поддержки сфер, которые столкнулись с резким сокращение количества клиентов из-за карантина.

Читайте такжеОбязательная вакцинация и повышение пенсий: что меняется с 1 декабря 2021 в УкраинеВ Минцифре заверили, что операции с виртуальными картами безопасны и будут осуществляться через банки-партнеры с надежными системами защиты платежей.

Деньги за вакцинацию: что пообещал Зеленский

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" тысячу гривен в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т.д. или купить билеты для путешествий внутри страны.

По словам президента, программа поддержки стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

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Автор: Анастасия Горбачева