Трамп запустил собственную криптовалюту, вызвав дикий ажиотаж

Новая криптовалюта достигла 30 долларов за несколько часов.

Избранный президент США Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту - мемкоина $TRUMP. В первый день выпущено 200 миллионов монет

"Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: победу. Присоединяйтесь к моему сообществу и получите свой $TRUMP прямо сейчас", – говорится в сообщении Трампа в соцсети Х.

Отмечается, что за три года общее количество монет постепенно вырастет до одного миллиарда.

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Стоит отметить, что новая криптовалюта быстро подскочила в цене до 30 долларов за монету, но по состоянию на 17:28 стоимость мемкоина Трампа откатилась до 28,60 долларов за единицу.

Политика Трампа относительно криптовалют - последние новости

Дональд Трамп оченьт лояльно относится к криптобизнесу, а его заявления во время предвыборной гонки подняли биткоион до рекордной отметки в 106 тысяч долларов за монету.

Аналитики считают, что биткоин в 2025 году может достичь отметки в 200 тысяч долларов за монету.

Издание Bloomberg 18 января сообщило, что Трамп планирует выпустить указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики и дающий представителям отрасли право голоса в его администрации. Документ должен признать криптовалюту национальным императивом или приоритетом.

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