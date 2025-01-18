Государственный долг США уже составляет более 36 триллионов долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что на следующий день после инаугурации президента Дональда Трампа страна достигнет потолка госдолга. Она предупредила, что ведомство предпримет "чрезвычайные меры", чтобы предотвратить угрозу национального дефолта.

Издание The Hill пишет, что Министерство финансов может использовать эти меры, чтобы позволить правительству выполнять свои обязательства в течение определенного периода после того, как будет достигнут предельный уровень долга. Пока неясно, когда использование этих мер окажется бесполезным, хотя ранее высказывались предположения, что у законодателей будет несколько месяцев, чтобы поднять потолок долга.

Йеллен заявила, что она "не сможет полностью инвестировать ту часть Фонда пенсионного обеспечения гражданских служащих и инвалидов (CSRDF), которая не требуется для немедленных выплат бенефициарам". По ее словам, "период приостановки выпуска долговых обязательств" продлится до 14 марта.

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"Мои предшественники уже объявляли периоды приостановки выпуска долговых обязательств при подобных обстоятельствах", - отметила она. "В соответствии с этими решениями Министерство финансов приостановит дополнительные инвестиции сумм, зачисленных в CSRDF, и погасит часть инвестиций, принадлежащих CSRDF, как это предусмотрено законом".

По ее словам, инвестиции в Фонд медицинского страхования пенсионеров почтовой службы будут осуществляться так же, как и в CSRDF, но при этом она отметила, что оба счета будут "погашены после увеличения или приостановки лимита задолженности".

"Эти действия не затронут федеральных пенсионеров и служащих", - добавила она.

Потолок долга ограничивает сумму, которую Министерство финансов может задолжать для оплаты счетов страны. В настоящее время государственный долг составляет более 36 триллионов долларов.

Экономические проблемы США - главные новости

В первом квартале 2024 года экономический рост в США замедлился до почти двухлетнего минимума, а инфляция подскочила до некомфортного уровня, прервав волну высокого спроса и приглушенного ценового давления.

ВВП вырос на 1,6% в годовом измерении, что ниже всех прогнозов экономистов. Основной двигатель роста экономики – личные расходы – росли медленнее, чем прогнозировалось, на 2,5%. Рост дефицита торгового баланса был самым большим с 2022 года. Показатель базовой инфляции вырос на 3,7%, что стало первым квартальным ускорением за год.

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