Рынок криптовалют надеется на то, что администрация нового президента США создаст более благоприятные условия для рынка.

В понедельник, 16 декабря, биткоин взлетел до рекордной отметки. Криптовалюта стоит более 106 тысяч долларов за монету после того, как избранный президент Дональд Трамп заявил, что планирует создать стратегический резерв биткоина в США.

Издание Reuters пишет, что биткойн, крупнейшая и самая известная криптовалюта в мире, достиг максимума в 106 533 доллара, а на последних торгах вырос на 3,2% до 104 462 долларов. Более мелкая криптовалюта эфир подорожала на 1,5% до 3 965 долларов.

"Следующая цифра, к которой будет стремиться рынок, - это 110 тысяч долларов. Откат, которого многие ждали, просто не состоялся, потому что теперь у нас есть эти новости", - сказал Тони Сикамор, аналитик IG.

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Биткоин и криптовалюты оказались в центре внимания, поскольку инвесторы надеются, что администрация Трампа создаст более благоприятные условия для регулирования, что повысит настроения вокруг альтернативной валюты. За год биткоин вырос на 192%.

"Мы сделаем что-то великое с криптовалютой, потому что мы не хотим, чтобы Китай или кто-то еще - не только Китай, но и другие страны владели ею - и мы хотим быть главой", - заявил Трамп в интервью CNBC.

Когда его спросили, планирует ли он создать криптовалютный резерв, подобный нефтяным запасам, Трамп сказал: "Да, я думаю, что да".

По данным компании CoinGecko, по состоянию на июль правительства разных стран мира владели 2,2% от общего объема биткоина, а США - почти 200 тысяч биткоинов, стоимость которых на текущий момент составляет более 20 миллиардов долларов.

Китай, Великобритания, Бутан и Сальвадор также имеют значительное количество биткоинов. Другие страны рассматривают возможность создания криптовалютных стратегических резервов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что нынешняя администрация США подрывает роль американского доллара как резервной валюты в мировой экономике, используя его в политических целях, что вынуждает многие страны обращаться к альтернативным активам, в том числе криптовалютам.

"Например, биткоин, кто может его запретить? Никто", - сказал Путин.

Однако есть и скептики: председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл ранее сравнил биткоин с золотом. Аналитики также отмечают, что для реализации любого подобного шага потребуется время.

"Я думаю, что нам все еще нужно быть осторожными в отношении стратегического резерва BTC и, по крайней мере, учитывать, что это вряд ли произойдет в ближайшее время", - сказал Крис Уэстон, глава исследовательского отдела Pepperstone. "Конечно, любые комментарии Трампа, которые дают больше надежды на то, что планы по созданию стратегического резерва развиваются, являются попутным ветром, но это повлечет за собой последствия, которые должны быть тщательно продуманы и хорошо проинформированы участников рынка".

Биткоин - последние новости

21 ноября биткоин превысил отметку в 98 тысяч долларов, однако уже менее чем через неделю, 26 ноября, цена биткоина рухнула к отметке 90 тысяч долларов за монету.

5 декабря биткоин впервые в истории превысил отметку в 100 тысяч долларов на фоне надежд на поддержку криптовалютного рынка со стороны Трампа и его администрации.

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