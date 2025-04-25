Повышение стоимости энергоносителей усилит инфляционное давление и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения.

Национальный банк Украины допускает постепенную корректировку тарифов на жилищно-коммунальные услуги в последующие годы, однако сроки и параметры их пересмотра являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции. Об этом говорится в Инфляционном отчете регулятора.

"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут. Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в последующие годы", - говорится в документе.

В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года. Однако неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции.

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В НБУ отмечают, что дальнейшая отсрочка решений по повышению тарифов обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. В то же время будут расти риски нестабильности на энергорынке, ухудшаться инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

"Зато достаточно быстрое и существенное повышение стоимости энергоносителей для устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление в соответствующем периоде и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения", - отмечает регулятор.

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, могут ли украинцам полностью или частично "списать" задолженность за коммунальные услуги во время войны. Адвокат Юридической компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук, в частности, рассказал, что на территории, где ведутся боевые действия, распространяются некоторые льготы - например, нет штрафных санкций за неуплату коммунальных услуг, то есть не начисляется пеня.

Также жителям зоны боевых действий не могут отключить коммунальные услуги, даже если за них не платят. С таких людей не имеют права принудительно взимать плату за долги.

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