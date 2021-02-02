Под арестом отныне находятся три земельные участка.

26 января Печерский суд Киева арестовал земли, на которых достраивается жилой комплекс «София Киевская».

Соответствующее решение опубликовано в государственном Реестре.

Причиной ареста стали долги застройщика перед кредиторами - компанией «Схид Финанс». Под арестом отныне находятся три земельные участка:

«Наложить арест на земельный участок площадью 8,9390 га, кадастровый номер 3222486201:01:036:0122, расположенный по адресу: Киевская обл., Киево-Святошинский район, село Софиевская Борщаговка.

Наложить арест на земельный участок площадью 0,6199 га, кадастровый номер 3222486201:01:036:0121, расположенный по адресу: Киевская обл., Киево-Святошинский район, село Софиевская Борщаговка.

Наложить арест на земельный участок площадью 0,3900, кадастровый номер 3222486201:01:036:0120, расположенный по адресу: Киевская обл., Киево-Святошинский район, село Софиевская Борщаговка », - сообщается в решении суда.

На сайте ЖК «София Киевская» указано, что на этих земельных участках расположены многоквартирные дома по адресу:

ул. Чубинского, 6Б

ул. Чубинского, 8А

ул. Чубинского, 8Б

ул. Чубинского 8В

ул. Чубинского, 8Г

ул. Чубинского 10А

незавершенное строительство

При этом суд запретил Государственной архитектурно - строительной инспекции разрабатывать, изменять или утверждать градостроительные условия, разрешать и регистрировать начало строительных работ, а также принимать в эксплуатацию дома, расположенные на арестованной земле.

Кроме того Софиевско-Борщаговскому сельсовету запрещено вносить изменения и утверждать Генплан или Детальный план с арестованными земельными участками, присваивать адреса объектам недвижимости или совершать другие действия.

В тоже время коммунальным службам запрещено подключать новые дома ЖК «София Киевская» к газоснабжению и электроэнергии. Запрет адресован ДТЭК, КП «Киево-Святошинская теплосеть», ОГЗ «Киевоблгаз» и кооператива «Общество пользователей централизованными сетями «Софиевка».

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее СМИ сообщали, что счета застройщика ЖК «София Киевская» («София Дуд Групп») также арестованы.

Указывается, что застройщик ЖК «София Киевская» - народный депутат прошлого (VIII) созыва ВР от «Радикальной партии Олега Ляшка» и на то время Глава Комитета по вопросам строительства Сергей Скуратовский - в 2010-2012 годах взял кредит на строительство ЖК «София Киевская» под залог земельных участков и квартир комплекса. Деньги он так и не вернул, поэтому кредиторы обратились в суд.

СПРАВКА. ЖК «София Киевская» расположен в пригороде столице, в с. Софиевская Борщаговка.

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Автор: УНИАН