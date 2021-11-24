По словам Пендзина, потребителя могут не только лишить субсидии, но и обязать вернуть ее государству.

Количество получателей субсидий в Украине резко сократилось - несмотря на то, что уровень жизни не повысился, а цены на энергоносители не понизились.

Об этом пишет "Апостроф". По словам экономического эксперта Олега Пендзина, государство идет на некоторые хитрости, чтобы уменьшить число семей, которым нужно выплачивать помощь на оплату коммуналки. Он утверждает, что последнее время украинцев не просто лишают выплат, но и зачастую требуют возврата этих средств.

"Есть такие прецеденты. Здесь ситуация следующая: если человек сознательно соврал в декларации, сознательно что-то скрыл и это вдруг обнаружилось - здесь возможна опасность обвинения в аферизме. То есть это может быть уголовная статья. Но если у человека все хорошо, и нет каких-либо существенных нарушений, а он, например, женился, изменил свое семейное положение и об этом не сообщил, и ему продолжали начислять субсидии - это другая ситуация. Такие вещи происходят часто", - рассказывает Пендзин.

Эксперт отмечает, что до мая в РГА существовали комиссии, которые рассматривали проблемы при назначении субсидий. Через них проходила треть субсидиантов, однако сейчас эти комиссии упразднены.

Читайте такжеСтало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку"Берем общее количество субсидиантов, которые были в прошлом году - это примерно 3,2 миллиона семей. И смотрим общее количество субсидиантов в этом году - это около 2,5 миллиона. Надо понимать, что через год мы не стали богаче, и ни у кого язык не повернется сказать, что энергоносители стали дешевле. То есть такое уменьшение количества субсидиантов произошло не потому, что мы стали лучше жить, а потому, что государство значительно ухудшило условия предоставления субсидий", - поясняет он.

"Еще один очень показательный момент. В этом году было выделено практически 37 миллиардов, плюс 12 еще добавили - имеем 49 миллиардов. Открываем проект бюджета на 2022 год - там 38,5 миллиардов", - добавил он.

В связи с этим Пендзин прогнозирует, что условия получения выплат на коммуналку украинцам снова усложнят.

"Единственный ответ - в мае мы снова дождемся очередного постановления, которое усложнит порядок предоставления субсидий гражданам", - говорит он.

Субсидии в Украине

23 сентября 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект №6052 в первом чтении, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривень.

Автор: Юрий Годован