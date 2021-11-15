Решение приняли на заседании Кабмина 15 ноября.

Украинцам, проживающим на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, увеличат субсидии в отопительный сезон. Средства на это выделят из бюджетной программы Министерства социальной политики

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook.

"Проблема в том, что местные жители на линии столкновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии", - говорится в сообщении.

По ее словам, правительство увеличит размер субсидии, в результате примерно 12 тысяч домохозяйств могут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тысячи гривен.

Читайте такжеПенсионная реформа может начаться уже в 2024 году — МинсоцполитикиКак сообщал УНИАН, средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре 2021 года, по сравнению с сентябрем выросла на 26% и составила 685,67 долл., или 18 тысяч грн за тысячу кубометров.

При этом для бытовых потребителей действует годовая предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз Украины" предлагает контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

С 1 октября для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составляет 1,44 грн за кВт-ч. По данным Министерства энергетики, таких потребителей в нашей стране большинство – 80%.

В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, цена остается неизменной – 1,68 грн за кВт-ч за все потребленное электричество.

Автор: Анастасия Горбачева