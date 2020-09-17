По словам президента, принятые парламентом изменения также решают вопросы строительства общежития для Львовского университета имени Франко и ремонта мостового перехода в пгт Схидныця.

Изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые сегодня приняла Верховная Рада, позволят погасить задолженность по заработной плате перед работниками государственной шахты «Надежда».

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки во Львовскую область.

«Сегодня наши народные депутаты проголосовали очень важный законопроект - изменения в бюджет. Мы полностью закрываем задолженность перед шахтерами шахты «Надежда» - это 50 миллионов. Разумеется, денег мало, но на заработную плату и на рабочие места мы должны всегда находить», - сказал глава государства.

Также, по его словам, принятые изменения в госбюджет позволят профинансировать строительство общежития для университета имени Ивана Франко во Львове. «Я знаю, что был проблемный вопрос - построить общежитие на территории университета. Мы проголосовали изменения в бюджет - 50 миллионов гривен уже выделено сейчас на все эти работы. Поэтому, если председатель облгосадминистрации будет очень быстрым, то начнем строить», - отметил Зеленский.

Кроме того, в рамках национальной программы «Большое строительство» еще на 589 млн грн увеличено финансирование строительства местных дорог на Львовщине.

«Это тоже очень важно - мы видим рекордное количество построенных дорог во Львовской области. Уже строится 250 км новых дорог во Львовской области. Построена важная дорога на Схидныцю. Тоже сегодня проголосовали депутаты - спасибо, что они меня услышали, - выделение еще 30 миллионов гривен на мост в Схидныце, которого не хватало», - сказал президент.

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Хронология событий

28 августа 27 шахтеров остались под землей, а 29 августа к ним присоединились еще 13 человек.

Председатель Независимого профсоюза горняков Волынец заявляет, что задолженность существует из-за отсутствия расчета со стороны заказчиков продукции.

Представители профильного департамента Министерства энергетики провели детальный финансовый аудит шахты "Надежда", который выявил многочисленные нарушения в работе прежнего руководства предприятия, в частности, продажу угля по заниженным ценам. Министерство намерено обратиться в правоохранительные органы.

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Автор: Инна Андалицкая