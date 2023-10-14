Заказчиком выступило коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета КГГА "Киевский культурный кластер".

Киевская городская государственная администрация (КГГА) объявила тендер на закупку алкогольных напитков на почти 100 тысяч гривен.

Как свидетельствует тендерная документация, обнародованная на сайте системы публичных закупок Prozorro, заказчиком выступило коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский культурный кластер".

Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг: 09 октября 2023 - 31 декабря 2023. в открытых торгах одержало победу ООО "Приват-Алко Трейдинг". Эта компания предложила выполнить условия тендера за 97 999 тыс. грн.

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Скандальные тендеры

С начала лета в Украине не утихают скандалы о том, как местные чиновники неуместно направляют бюджетные средства во время войны на закупки сомнительной необходимости, еще и по завышенным ценам. Например, в Днепровском районе Киева чиновники закупили для гражданских укрытий 306 барабанов. К счастью, благодаря общественному резонансу этот тендер отменили, чего не скажешь о 12 овощерезках по 130 тысяч гривен за единицу и электросковороду - за 720 тысяч гривен, которые все же купили.

Кроме того, столичные чиновники выделили в этом году на строительство кольцевой дороги 872 миллиона гривен, что почти соответствует финансированию ремонтов тех же отрезков этой дороги за предыдущие 5 лет. Кстати, одни и те же участки автодороги ремонтируются каждый год.

"Отметилась" и Ивано-Франковщина. Здесь, например, на обустройство клумб в области направили 1,2 млн грн.

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