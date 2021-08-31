Украина в 2021 году должна погасить 16 млрд долл. государственного долга, что почти вдвое больше годовой суммы погашения в 2022 и 2023 годах.

На обслуживание государственного долга в первом полугодии 2021 года направлена каждая восьмая гривня доходов государственного бюджета.

Как сообщила пресс-служба Счетной палаты, об этом заявил глава ведомства Валерий Пацкан, презентуя вывод о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год в первом полугодии.

"Общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 38 млрд грн, или 1,5%, – до 2 трлн 514 млрд грн, вследствие ревальвации гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг. При этом расходы на погашение и обслуживание долга по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, увеличились на 44% и составили более 36% проведенных в первом полугодии этого года расходов госбюджета", - цитирует главу Счетной палаты пресс-служба.

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Пацкан также отметил, что государственный бюджет в течение первого полугодия выполнялся в условиях возобновления экономического роста.

"К сожалению, его показатель меньше, чем правительство прогнозировало на этот год. Из позитива, хочу отметить, что план доходов общего фонда госбюджета на первое полугодие с учетом внесенных изменений перевыполнен на 23,7 млрд грн, или почти на 5%", - добавил глава Счетной палаты.

По его словам, исполнению доходов государственного бюджета способствовал рост на 4,3 млрд грн (27%) избытка уплаченных в государственный бюджет налогов, сборов, платежей с начала года, в первую очередь за счет избытка уплаченного налога на прибыль предприятий и организаций, которые находятся в собственности государства.

Государственный долг Украины

По данным Министерства финансов, Украина в 2021 году должна погасить 16 млрд долл. государственного долга, что почти вдвое больше годовой суммы погашения в 2022 и 2023 годах.

В Нацбанке прогнозируют, что государственный долг Украины может снизиться в 2021 году на 5% - до 55,8% от валового внутреннего продукта.

В июне Министерство финансов Украины опубликовало график ежемесячных платежей по государственному долгу согласно действующим договорам по состоянию на 1 июня 2021 года. Самые большие выплаты предстоят в сентябре - 104,2 млрд гривень, в т.ч. по внутреннему долгу - 22,8 млрд гривень, по внешнему - 81,4 млрд гривень.

Автор: Богдан Слуцкий