В январе-июне государственный бюджет выполнен с дефицитом 50,4 млрд грн.

В общий фонд государственного бюджета Украины в январе-июне 2021 года поступило 506 млрд грн, что на 5% больше планового показателя.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Отмечается, что, по оперативным данным Государственной казначейской службы, непосредственно в июне в общий фонд госбюджета поступило 84,9 млрд грн, что на 6,9% больше плана.

По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления за полгода составили 291 млрд грн, роспись на январь-июнь выполнена на 106,2% (+17 млрд грн), Государственная таможенная служба - 174,6 млрд грн, выполнение составило 104,8% (+8 млрд грн).

«По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-июнь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 558,4 млрд грн, или 92,6% от росписи отчетного периода. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в январе-июне госбюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 49,8 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-июнь составили 257,8 млрд грн, или 76,6% от запланированных на этот период.

В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте – 59,7 млрд грн. Из внешних источников привлечено 46,4 млрд грн.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2021 года составили 231 млрд грн (100% плана), платежи по обслуживанию - 74 млрд грн (95,5% плана).

Предыдущие показатели

По данным Минфина, фактические доходы государственного бюджета Украины в 2020 году составили 1,076 трлн грн, что на 53,9 млрд грн больше планового показателя.

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Автор: Екатерина Жирий