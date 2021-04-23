В НБУ рассказали, что позволит возобновить снижение уровня государственного и гарантированного государством долга.

Государственный долг Украины может снизиться в 2021 году на 5% - до 55,8% валового внутреннего продукта.

Такой прогноз содержится в инфляционном отчете за первый квартал, размещенном на официальном сайте Национального банка.

"Соблюдение взвешенной фискальной политики в условиях роста экономики и низкой волатильности обменного курса позволит возобновить снижение уровня государственного и гарантированного государством долга, а также удерживать его ниже 60% ВВП", – сказано в отчете.

Отмечается, что за первые два месяца 2021 года долг уже снизился до 58,4% ВВП, составляя в абсолютном выражении 2,55 трлн грн.

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Напомним, по данным Министерства финансов, Украине в 2021 году предстоит выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцкий