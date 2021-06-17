Министерство финансов Украины опубликовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 июня 2021 года.
Как сообщили в Минфине, до конца года необходимо выплатить 368,4 млрд гривень, в т.ч. по внутреннему долгу - 249,6 млрд гривень, по внешнему - 118,8 млрд гривень, передает РБК-Украина.
Так, самые большие выплаты предстоят в сентябре - 104,2 млрд гривень, в т.ч. по внутреннему долгу - 22,8 млрд гривень, по внешнему - 81,4 млрд гривень.
В июне Украина должна вернуть кредиторам - 74,6 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 62,8 млрд гривень, по внешнему - 11,8 млрд гривень.
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