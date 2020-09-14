Отмечается, что 439,3 миллиарда гривень будет направлено на погашение госдолга, а 160,5 миллиарда гривень - на обслуживание.

Проект Государственного бюджета на 2021 год, который на сегодняшнем заседании утвердил Кабинет министров, предусматривает, что Украина направит на погашение и обслуживание государственного долга 599,8 миллиарда гривень.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

Согласно презентации бюджета, 439,3 миллиарда гривень будет направлено на погашение госдолга, а 160,5 миллиарда гривень - на обслуживание.

Из указанных почти 600 миллиардов гривень расходов на обслуживание и погашение госдолгов 2,4 миллиарда гривень составляют выплаты по официальным займам, 43,8 миллиарда гривень - по займам международных финансовых организаций, 112,3 миллиарда гривень - по коммерческим займам.

Еще 112 миллиардов гривень - выплаты по облигациям государственного займа в иностранной валюте, 328,6 миллиарда гривень - выплаты по ОВГЗ в гривне.

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Автор: Дмитрий Шварц